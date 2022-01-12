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مصر
وزير المالية يتوقع وضع الاقتصاد في 2023: أنا بطبيعتي متفائل جدا
«المختصر الشافي في الإيمان الكافي».. وزير الأوقاف يعلن عن كتابه الجديد
وزير المالية ينفي تصريحا منسوبا له عما ستجمعه مبادرة سيارات المصريين بالخارج
علي الدين هلال: المعارضة من الخارج لا يمكنها أبدا أن تغير نظاما بالداخل
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عبوة «الصليب المعقوف» تستنفر الشرطة الألمانية.. وحملات مداهمة واسعة
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا لديها إمدادات طاقة أفضل
رابع شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
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الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة
لابورتا يطالب جماهير برشلونة بدعم تشافي والفريق
رايو فايكانو يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني
رأي
فن
كارول سماحة: الرئيس السيسى عمل نقلة نوعية في مصر والأوروبيين مبهورين بما تحقق
مسار إجباري تشعل أجواء الإسكندرية بحفل على البحر
مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء بحضور نجوم الفن
رينجو ستار يلغي جولة غنائية بعد إصابته للمرة الثانية بكورونا
مال وأعمال
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مواطن
وزير المالية: استيراد سيارات في 2021 بقيمة 5 مليارات دولار.. لماذا لا ننتجها محليا؟
إعلان قيمة القرض خلال يومين.. وزير المالية: التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد قريبا
وزير المالية: اقتصادات العالم أجمع تواجه حالة من الكساد
حوادث وقضايا
ضبط سيارتين محملتين بحوالي 5 أطنان أرز قبل تهريبها بالسوق السوداء
شقيقان يعترفان بشكل دراماتيكي بالمحكمة بقتل الصحفية المالطية دافني جاليزيا
ضبط المتهمين بسرقة مليون ونصف جنيه من مندوبي شركة أدوية داخل مسكنه في الدقهلية
إصابة 3 أشخاص في حاد