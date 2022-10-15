الأمن يكشف حقيقة تضرر شخص وابنه من رجال الشرطة بكفر الشيخ

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كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية حقيقة تضرر مواطن ونجله على موقع التواصل الاجتماعي، من رجال الشرطة بكفر الشيخ لدلوفهم إلى منزله والتعدى على ابنه.

وبالفحص، تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ باستهداف نجل الشاكى بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، والذى تبين عدم وجوده بالمنزل.

وبحسب الأجهزة الأمنية، اختلق الشاكي واقعة اقتحام رجال الشرطة لمنزله والتعدى على شقيق المأذون بضبطه لخلق خصومة قضائية مع رجال الشرطة لغل يدهم عن متابعة نشاط نجله الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.