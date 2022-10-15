ألمانيا تتلقى 91 طلب تأشيرة للعمل في دعم المطارات

تقدم حتى الآن 91 شخصا من الخارج بطلبات للحصول على تأشيرة للعمل كمساعدين في المطارات الألمانية.



وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت: "حسب علمنا، تم تقديم 91 طلب تأشيرة للبعثات الدبلوماسية في الخارج في هذا السياق.. لا نعرف عدد المتقدمين أو المساعدين الأتراك الذين استخدموا بالفعل تأشيراتهم ودخلوا البلاد".



وبعد الظروف الفوضوية التي شهدتها أحيانا المطارات الألمانية أوائل صيف هذا العام، أتاحت الحكومة إمكانية توظيف عمال مؤقتين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.



وفي المقابل، لم يتم التحقق مما إذا كان يمكن أن يكون هناك أيضا متقدمون من ألمانيا لهذه الوظائف. وشاركت في هذا التفاهم وزارات النقل والداخلية والشؤون الاجتماعية. وأتاح ذلك للقطاع تعيين نحو ألفي عامل مؤقت من تركيا بشروط أسهل، على سبيل المثال لخدمات الأمتعة.