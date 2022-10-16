وصف الإعلامي عمرو أديب، بيان جماعة الإخوان بشأن ما وصفته بـ"انسحابها من الصراع على السلطة في مصر" بأنه "مُضحك".



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء السبت، إن جماعة الإخوان لم تكن أصلا جزءا من الصراع على السلطة في مصر.



وشدد أديب على أن جماعة الإخوان لا وجود لها وليس لها تأثير في مصر، لافتا إلى أن الجماعة اعتادت دائما الإدعاء بأنها مؤثرة.



من جانبه، قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي إن جماعة الإخوان لا وجود لها، موضحا أن البيان قد يمثل محاولة لتقاسم الأدوار بين أجنحة التنظيم.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان أصبحت خارج الحقبة السياسية وخارج الوطن، لافتا إلى أن الجماعة تحاول القول إن لها مكان على الأرض.