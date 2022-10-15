وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتفقدان ميناء غرب بورسعيد

زار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء غرب بورسعيد، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث كان في استقباله وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية.

وبحسب بيان إعلامي، بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين، عرضا تقديميا شرح خلاله موجزاً عن تاريخ الشركة منذ إنشائها في 31 يوليو 1984 باعتبارها أحد الشركات الوطنية الهامة التى تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية.

وبعد انتهاء العرض، أجرى وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد لتفقد مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد تتضمن إعادة توظيف المساحات غير المستغلة على الأرصفة، بالإضافة إلى أهمية استكمال رفع كفاءة "رصيف عباس" بطول 670 متراً، وعمق 17 متراً ليصبح محطة متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية لمشروع تطوير الرصيف تصل إلى 1.4 مليار جنيه، تستهدف في المقام الأول خدمة مشروعين، الأول محطة استقبال وتصدير الصب السائل، على مساحة 15657 مترا مربعا، لتداول المواد الكيميائية بسعة تخزينية تصل إلى 310 آلاف طن سنوياً، أما المشروع الثاني فهو عبارة عن مخزنين ومحطة تداول صب جاف بالميناء، بطاقة 100 ألف طن سنوياً، لزيادة المخزون الاحتياطي من القمح المستورد، وتحقيق طاقة تداول من 1.5 طن إلى 2 مليون طن على أن تنتهي المرحلة الأولى في نوفمبر المقبل.

وأضاف جمال الدين أن التطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وتحويلها لموانئ محورية لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيراً إلى أن ميناء غرب بورسعيد يشهد أعمال تطوير تشمل مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الحريق بميناء غرب بورسعيد وإنشاء خزان حريق وغرفة للطلمبات، إضافة إلى أعمال إنشاء شبكتي الصرف الصحي وصرف الأمطار والتي بلغت نسبة التنفيذ بها %80، فضلاً عن أعمال استكمال إنشاء بنية معلوماتية إلكترونية وقيامها بما يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية، حيث تتضمن إنشاء 5 مراكز بيانات و عدد 374 غرفة تفتيش ومد كابلات ألياف ضوئية بطول 112 كم وإنشاء شبكات داخلية للمباني التابعة وبلغت نسبة تنفيذ هذه الأعمال %80 حتى الآن.