الرئيس الإيراني يدعو إلى مراجعة بعض القوانين مع احتدام الاحتجاجات

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، إلى مراجعة بعض القوانين في البلاد، في ظل استمرار المظاهرات في شتى أنحاء البلاد، بينما اضطرت الشرطة إلى الاعتراف بأن ضابطا قد تحرش بامرأة خلال مظاهرة.

وقال رئيسي: "عند مراجعة الهياكل الثقافية، فمن الضروري عمل مراجعة وتنقيح وتحديث، وإذا لزم الأمر، تنقيح القوانين"، مشددا على أن الحوار ضروري في العملية الجارية بشأن تقييم القضايا و "شكوك واضحة" داخل المجتمع.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن الرئيس الإيراني قوله : "يجب أن نرى أيضا ما إذا كنا قد حققنا الأهداف المحددة سابقا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فنبحث أين تكمن المشاكل".

وذكر رئيسي إنه يجب أن يكون هناك مزيد من التركيز على وضع المرأة وفرصها على سبيل المثال، وعلى الرغم من عدم تحديده ماهية القوانين التي كان يشير إليها وما إذا كان يعالج فرض ارتداء الحجاب .

واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي حيث كانت رهن الاحتجاز ، وتم اعتقال الفتاة من قبل شرطة الأخلاق على خلفية أن حجابها لم يمتثل لقواعد اللباس العام الصارمة للنساء في إيران.