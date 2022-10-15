عمرو أديب: تركي آل الشيخ اختار مكانا فوق الخيال ليعلن فيه عن موسم الرياض

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن موسم الرياض سيكون هذا العام فوق الخيال.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ اختار مكان فوق الخيال ليعلن فيه عن موسم الرياض، وذلك بعدما ظهر فوق بناية شاهقة في العاصمة السعودية.

وتابع: "ودان تركي الشيخ لا تسمع إلا الأفكار الجديدة والمختلفة، ويؤسس مدينة ترفيهية في الرياض تشبه مدينة ديزني".

وأشار إلى أن السعودية أصبحت تضم أكبر عدد من دور السينما على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن موسم الرياض الذي يمتد لـ80 يوما سيشهد أحداثا لا تنتهي.

ونوه بأن الفعاليات مبجهة تناسب كل أفراد العائلة، وسيحضر الموسم فنانو الوطن العربي بأكملهم، واصفا موسم الرياض بأنه ينافس نفسه.