ملك المغرب يدعو لمواجهة جفاف غير مسبوق منذ 3 عقود

دعا ملك المغرب محمد السادس، للتعامل بجدية في مواجهة "إجهاد مائي هيكلي" تعانيه المملكة، وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان.

وقال العاهل المغربي: "ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول"، بحسب وكالة فرانس برس.

ونبه إلى أن المغرب "أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي"، و"يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود".

وتعاني المملكة هذا العام، جفافا حادا تسبب خصوصا في تراجع نتائج القطاع الزراعي، الأساسي للنمو الاقتصادي.

وأدى ذلك، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0,8 بالمئة فقط، وفق المصرف المركزي.

من جانب آخر، أكد محمد السادس أن المغرب يراهن اليوم "على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط البلاد في القطاعات الواعدة".

ولتحقيق الأهداف المنشودة، يقول محمد السادس، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

وهذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، وفق العاهل المغربي.

ويأمل المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 36 مليون نسمة، استعادة النمو الاقتصادي بمعدل 3,6 بالمئة العام المقبل، إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار.