الدفاع البريطانية: جنود الاحتياط الروس مضطرون لشراء معداتهم الوقائية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن أفراد قوات الاحتياط الروسية، التي تم حشدها حديثا في الحرب الروسية بأوكرانيا، مضطرون لشراء معداتهم الوقائية.

وقالت وزارة الدفاع، في تحديثها اليومي، إنه يكاد يكون من المؤكد أن متوسط تجهيز القوات التي أرسلت على مدار الأسبوعين الماضيين بالمعدات الشخصية أقل من المستوى السيء بالفعل للقوات التي جرى نشرها سابقا.

ومن المرجح أن يضطر الكثير من قوات الاحتياط لشراء ستراتهم الواقية خصوصا السترة الواقية طراز "6 بي 45" الحديثة التي من المفترض أن يتم تزويد القوات القتالية بها بموجب برنامج راتنيك الروسي للمعدات.

وقالت الوزارة في تحديثها استنادا إلى النتائج الاستخباراتية إن سعر الدرع زاد ثلاثة أضعاف في المتاجر الإلكترونية الروسية منذ أبريل الماضي.