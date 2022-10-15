البرهان خلال لقائه أبي أحمد: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة

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عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، جلسة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة بحردار الإثيوبية.

وأكد البرهان خلال جلسة المباحثات سعادته بالمشاركة في منتدى تانا حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي.

وأكد البرهان، أن الشعبين يربطهما مصير مشترك مبينا أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار، لافتا إلى حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

وقال البرهان إنه فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية للسد، مرحبا بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن امتنانه لمشاركة رئيس مجلس السيادة في منتدى تانا، قائلا إن العلاقة مع السودان ذات خصوصية.

وأوضح أن مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه. وتقدم أبي أحمد بمقترح لقيام آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان، ضرورة معالجة كل المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.

وضم الوفد السوداني كل من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل والسفير جمال الشيخ سفير السودان لدى إثيوبيا، فيما ضم الوفد الإثيوبي وزير الخارجية وحاكم إقليم أمهرا.