صحف تونس: خبرات الأهلي أوقفت مغامرة الاتحاد المنستيري في دوري الأبطال

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أبرزت وسائل الإعلام التونسية خروج الاتحاد المنستيري من دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام مضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة في إياب الدور الـ 32 للمسابقة القارية.

وقال موقع إذاعة "موازييك" التونسية أن الأهلي تأهل لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة.

وكان الأهلي قد فاز على بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليعبر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وسيشارك الاتحاد المنستيري في الدور التمهيدي الأخير لكأس الكونفدرالية.

أما صحيفة "الصباح نيوز" فعنونت للمباراة "الأهلي يقصي الاتحاد المنستيري".

وقالت الصحيفة أن مغامرة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا قد توقفت عند الدور التمهيدي الثاني وذلك بعد هزيمته بثلاثية نظيفة أمام الأهلي الذي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وأضافت: عجز الاتحاد عن مجاراة نسق الأهلي الذي وضع كل خبراته لبلوغ دور المجموعات في المقابل سيلتحق الاتحاد المنستيري بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

أما موقع صحيفة "فوت 24" فأشار إلى هزيمة الاتحاد المنستيري بهزيمة ثقيلة امام الاهلي المصري بثلاثية نظيفة بعد الهزيمة أيضاً في الذهاب بهدف لصفر في المنستير.

وستكون تونس ممثلة في الدور التمهيدي الثاني مكرر من كأس الكاف بفريقين و هما النادي الصفاقسي و الاتحاد المنستيري في انتظار تأهل النادي الافريقي غدا الأحد أمام كيبانجا الزنزباري.