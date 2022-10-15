 تضخم أسعار المستهلكين في بولندا يرتفع إلى 17.2% خلال سبتمبر - بوابة الشروق
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تضخم أسعار المستهلكين في بولندا يرتفع إلى 17.2% خلال سبتمبر

د ب أ
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 9:13 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 9:13 ص
تسارع تضخم أسعار المستهلكين في بولندا كان كان مقدرا في البداية في سبتمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات من هيئة الإحصاء البولندية يوم الجمعة.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2ر17% في سبتمبر، مقارنة بـ1ر16% في أغسطس. وكان هذا متوافقا مع البيانات التي نشرت في 30 سبتمبر.

وكان الارتفاع بنسبة 9ر29% في تكاليف الخدمات هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم. وكان السبب الثاني هو الارتفاع بنسبة 3ر19% في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.

كما ارتفعت تكاليف النقل وحدها بنسبة 4ر16% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 8ر17%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6ر1% في سبتمبر، في أعقاب زيادة بنسبة 8ر0% في أغسطس. وتتوفق أحدث الأرقام مع البيانات الأولية.

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