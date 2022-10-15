تسارع تضخم أسعار المستهلكين في بولندا كان كان مقدرا في البداية في سبتمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات من هيئة الإحصاء البولندية يوم الجمعة.



وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2ر17% في سبتمبر، مقارنة بـ1ر16% في أغسطس. وكان هذا متوافقا مع البيانات التي نشرت في 30 سبتمبر.



وكان الارتفاع بنسبة 9ر29% في تكاليف الخدمات هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم. وكان السبب الثاني هو الارتفاع بنسبة 3ر19% في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.



كما ارتفعت تكاليف النقل وحدها بنسبة 4ر16% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 8ر17%.



وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6ر1% في سبتمبر، في أعقاب زيادة بنسبة 8ر0% في أغسطس. وتتوفق أحدث الأرقام مع البيانات الأولية.