أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مؤتمر مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" التي تقام برعاية وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية، وذلك بقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، حيث تأتي المبادرة في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغييرات المناخية والاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي COP27.



وأوضح محافظ الإسكندرية، المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للحد من تلك المخاطر.



وكشف المحافظ، أن التحديات المناخية تعد من أهم قضايا العالم الآن لما تمثله من خطورة بالغة على حياة ومصائر الشعوب.



وأكد أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمواجهة التغييرات المناخية.



وثمن الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



وأكد المحافظ، أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.



ووجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.



وفي سياق متصل، أضاف المحافظ، أن الإسكندرية بدأت في العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة بالطاقة الشمسية بالإسكندرية والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.