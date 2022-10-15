نجيب ساويرس يطالب بخصخصة كل الشركات الحكومية: توفر العملة الصعبة

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بخصخصة كل الشركات الحكومية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن هذه الخطوة ستساهم في تقوية القطاع الخاص وتزيد من حجم استثماراته.



وأضاف أنه يجب فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، موضحا أن طرح الشركات للبيع سيتيح ويوفر العملة الصعبة وتحديدا الدولارت.



ولفت إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الدول سيسهل على الدولة دفع المديونيات وزيادة حجم العملة الصعبة إلى جانب زيادة حجم فرص العمل.



واعتبر أن بيع الشركات للمستثمرين سيقود إلى زيادة أحجامها وهو ما سيتطلب حجما أكبر من العمالة.



ورأى ساويرس، أن الدولة تأخرت كثيرا في هذه الخطوة، وعليها تسريع وتيرة العمل عليها، مطالبا أيضا بفتح الباب أمام الاستثمار السياحي.