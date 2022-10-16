الرئيس البيلاروسي: علاقتي مع بوتين لم تكن دائما صافية ولكنها ترسخت مؤخرا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية، إن علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ترسخت وتعززت مؤخرا، وأن هناك ثقة متبادلة بينهما.



ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "كما قلت سابقا، أولا، لا أحد يتمتع بنفس مستوى العلاقات مثل تلك القائمة بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا، وثانيا، ترسخت علاقتنا وتعززت مؤخرا، ولدينا ثقة مطلقة في بعضنا البعض، ولهذا السبب ليس لدينا أي مشاكل عمليا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.



كما أقر الرئيس البيلاروسي بأن علاقته بالرئيس الروسي "لم تكن دائما صافية".



وتابع لوكاشينكو بالقول: "تشاحنا وفي بعض الأحيان تشاجرنا، ولكننا نظل دائما كأقرب الأصدقاء والشركاء الموثوق بهم".



وقال الرئيس البيلاروسي: إن "بوتين لائق تماما ويتمتع بصحة جيدة ورياضي، إنه شخص عقلاني للغاية".