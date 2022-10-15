يعقد أعضاء مجلس النواب 68 اجتماعا للجان النوعية المختلفة بالبرلمان، وذلك على مدار 4 أيام بداية من غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الهامة، واستضافة وزراء بالحكومة منهم وزيرا لتعليم رضا حجازي.

يشهد غدا الأحد عقد 24 اجتماعا للجان النوعية المختلفة، وأهمها التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع، باللجنة التشريعية.

أما لجنة التعليم يوم الأحد، فستتولى نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتنظر اللجنة الدينية يومها مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص: مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.

أما يوم الاثنين فتعد اللجان النوعية 23 اجتماعا، حيث تناقش اللجنة التشريعية والدستورية، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، وتنظر يومها لجنة الخطة والموازنة توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

ويحل وزير التعليم الدكتور رضا حجازي يوم الثلاثاء على لجنة التعليم والبحث العلمي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وتقعد اللجان النوعية يومها 20 اجتماعا، وتكتفي يوم الأربعاء باجتماع وحيد للخطة والموازنة.