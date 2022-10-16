لميس الحديدي: قرض صندوق النقد الدولي قد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن قرض مصر من صندوق النقد الدولي قد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.



وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء السبت، أن مصر قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق مع الصندوق، بعد الانتهاء من مناقشة القضايا الأساسية.



وأشارت إلى أن نقاطا صغيرة جدا يتم التباحث حولها في الوقت الراهن، بعد استغراق وقت طويل في مناقشة قضايا مهمة منها سعر الصرف.



ولفتت إلى أن إتمام الاتفاق على مستوى الخبراء، سينتقل بعده إلى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرار النهائي.



وأمس الجمعة، صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مصر الآن في المرحلة الأخيرة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي (للحصول على قرض).



وقال إنه لن تكون هناك شروط سلبية تؤثر على المواطنين بشكل سلبي، مؤكدا أن الصندوق لم يطلب شيئا فيما يخص الدعم، وهو على قناعة بأن المرحلة الحالية تتطلب تقديم الدعم لفئات المجتمع.



وشدد على أن الحكومة معنية بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تساهم في التخفيف على المواطنين،



وأشار إلى أن الصندوق حريص فقط على مرونة سعر الصرف، ويرى أن الفترة التي لم تكن فيها مرونة شهدت تأثيرات على الاحتياطي النقدي .



ولفت إلى أن الصندوق يعتبر أن المرونة قد تساعد في دعم الاقتصاد ومواجهة الآثار التضخمية عبر ساسيات تخفف من حدتها .