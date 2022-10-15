كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية أقل من 30 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت، مع تراجع الإصابات بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت كوريا الجنوبية 22 ألفا و844 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 53 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25 مليونا و98 ألفا و996 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و808 وفيات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 245 مريضا، بارتفاع 8 مرضى عن حصيلة أمس.