إيران: لم ولن نقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت إيران، اليوم السبت، أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.

وخلال الاتصال، بحث الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد عبداللهيان لنظيره البرتغالي أن طهران لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.

وأضاف أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدى إلى إطالة أمدها.

من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي إن بلاده حريصة على التاريخ الطويل للعلاقات الجيدة بين البلدين.

رحب بالمواقف والإجراءات الإيرانية في استمرار المفاوضات النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران.