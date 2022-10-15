 نوران جوهر تواجه نور الشربيني في نهائي أمريكا للإسكواش - بوابة الشروق
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نوران جوهر تواجه نور الشربيني في نهائي أمريكا للإسكواش

محمد ثابت
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 11:25 ص

تأهلت نوران جوهر ونور الشربيني، لاعبتا المنتخب الوطني للإسكواش، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، المقامة في فيلادلفيا في الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر الجاري.

وحجزت نور الشربيني، لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميًا، مقعدها في المباراة النهائية بعد فوزها على النيوزيلندية جولي كينج، المصنفة الخامسة عالميًا بثلاثة أشواط دون رد "11-8، 11-8، 11-5" في مواجهة استغرقت 35 دقيقة.

بينما ضربت نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، موعدًا مع مواطنتها نور الشربيني عقب الفوز على المصرية نور الطيب، المصنفة السادسة عالميًا، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على النحو التالي"11-6، 11-5، 9-11، 11-5" في مواجهة استمرت لمدة 45 دقيقة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز بطولة أمريكا المفتوحة يبلغ 181 ألف دولار أمريكي.


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