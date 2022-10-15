 موظف أمن بجامعة طنطا يتخلص من حياته شنقا في ظروف غامضة - بوابة الشروق
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موظف أمن بجامعة طنطا يتخلص من حياته شنقا في ظروف غامضة

علاء شبل
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 6:48 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 6:48 م

أنهى موظف أمن بجامعة طنطا حياته شنقًا في غرفته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. 

 

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا، يفيد ببلاغ من أسرة شاب يدعى "أ. ك" 32 عاما، مقيم بدائرة القسم، ويعمل موظف أمن في جامعة طنطا، بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد التخلص من حياته. 

 

وعلى الفور انتقل الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث قسم أول طنطا، ومعاونيه للمعاينة وعمل التحريات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

 

وبسؤال والده، أكد أن ابنه كان داخل غرفته بمفرده وأثناء دخول والدته الغرفة فوجئت بهذا المشهد وهو معلق بخطاف النجفة.

 

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام لحين معاينة النيابة العامة، ومباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن لعدم وجود أي شبهة جنائية.


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