العاهل السعودي يتناول السياستين الداخلية والخارجية في خطاب أمام مجلس الشورى غدا

يتناول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السياستين الداخلية والخارجية في خطاب عبر الاتصال المرئي خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى غدا الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت عن رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوله إنَّ "الخطاب الملكي السنوي وما يحمله من مضامين ورسائل مهمة، تُجدِّدُ المسيرة الشورية وتعزِّزُ مِنهاج عمل المجلس في مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته".

وأضاف أنَّ "المجلس يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، ممّا يؤكد ثقة القيادة في مجلس الشورى ودوره كشريك في صناعة القرار، بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سَنِّ الأنظمة والتشريعات".

وقال إن مجلس الشورى، خلال سنته الثانية، عمل من خلال لجانه المتخصصة الخمس عشرة على اللقاء بالمسؤولين ومناقشتهم في مضمون تقارير الأداء السنوية لأجهزتهم، وتلَمُّس ما تحمله تقاريرهم من تحدياتٍ تتطلب تضمينها توصيات اللجنة؛ لتكون بعد ذلك قراراً يُصدره المجلس".

واستعرض الشيخ، ما تحقق للمجلس خلال أعمال السنة الثانية من دورة المجلس الثامنة، حيث عقد فيها المجلس 53 جلسة، أصدر خلالها 396 قرارًا، وناقش خلالها 210 من تقارير الأجهزة الحكومية.