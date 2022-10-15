البرهان يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في منتدى تانا

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم السبت، إلى مدينة بحردار الإثيوبية للمشاركة في منتدى تانا حول السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينعقد يومي ١٤ و ١٥ من أكتوبر الجاري بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.

وسيعقد المنتدى حلقات نقاشية حول حالة السلم والأمن في أفريقيا، والثقافة كمحرك مستدام للسلام والتنمية الفكرية، وتأملات ورؤى قارية حول المهددات الأمنية في القارة بجانب تأثير انعدام الأمن العالمي على القارة الأفريقية إضافة للعديد من الموضوعات المتصلة بقضايا السلام والأمن والتنمية في إفريقيا.

ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل ورئيس هيئة المخابرات العسكرية اللواء محمد صبير.