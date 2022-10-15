كارول سماحة تنفي انفصالها عن زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى

كشفت النجمة كارول سماحة، عن إجراءها عملية تجميل واحدة في شفايفها وندمت على هذه الخطوة، قائلة: "أنا نفخت شفايفي مرة واحدة وده الشيء الوحيد اللى غلط فيه وأنا مش بلعب في وجهي ومعنديش عقدة من الشكل والسن".

وأشارت كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تتابع مع طبيب لبناني يقيم في دبي منذ 12 عاما وأخبرها أنها ستظل محافظة على رونقها وشبابها إذا حافظت على الخطوات التي يحددها لها، متابعة: "محبتش شكلي في نفخ الشفايف، وبحب شفايفي صغيرة".

ونفت كارول سماحة، صحة الشائعات التي تتناول باستمرار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، قائلة: "من أول يوم جواز بيطلع علينا شائعات أننا ننفصل وممكن يكون حسد، وفي ناس بتفتكر أنه زواج مصلحة ولكن احنا بقالنا 9 سنين وعلاقتنا خالية من المصلحة".