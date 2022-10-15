قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني جاءت في وقتها تماما وفي غاية الدقة، معلنا عن كتاب جديد سيصدره في هذا السياق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن بعض المشكلات تأتي من الجماعات المتطرفة التي تتخذ الدين ستارا لأفكارها الهدامة.

وأشار إلى أن جموع المصريين يتمتعون بالإيمان الوسطي، كاشفا إلى أنه على وشك إصدار كتاب جديد خلال 10 أيام تحت عنوان "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" لتوضيح الأمور الجدلية وجمع الأمة بعيدا عن الجدليات والفروع التي يكفر بها بعض الناس البعض الآخر.

وحول أنباء وجود ازدحام في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة القديمة، أكد محمد مختار جمعة، أن الأمور تسير بشكل طبيعي في المسجد، لكن يوم الجمعة يشهد بعض الزحام نتيجة رغبة الكثيرين بالدخول في وقت واحد.

وتابع: "سنراجع ذلك مع المختصين، وكل ما فيه تيسير دخول الناس المسجد هدفنا ورسالتنا".