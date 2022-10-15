وزير الرى: يجب التعاون بين دول العالم لمواجهة التحديات المائية

أكد هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب ــ جنوب)، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى.



وافتتح هانى سويلم، ورئيس المجلس العالمى للمياه لوى فاشون، فعاليات اجتماع مجلس المحافظين التاسع والسبعين للمجلس العالمى للمياه، والمنعقد على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.



وأعرب سويلم، عن سعادته بعقد مجلس المحافظين للمجلس العالمى للمياه فى مصر للمرة الثانية فى تاريخه، مشيرا إلى التعاون القائم بين الوزارة والمجلس العالمى للمياه منذ تأسيسه عام ١٩٩٦، للعمل على وضع قضايا المياه على رأس الأجندة العالمية، لافتا لتمثيل مصر فى عضوية مجلس المحافظين منذ عام ٢٠١٩ حتى الآن.



واستعرض وزير الرى، الموقف المائى فى مصر وما يواجه قطاع المياه من تحديات نتيجة محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من زيادة فى درجات الحرارة وبالتالى زيادة الاستخدامات المائية بالإضافة للتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع النيل؛ الأمر الذى يدفع الوزارة لاتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع هذه التحديات.



وأشار سويلم، إلى تنظيم مصر أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان «المياه فى قلب العمل المناخى»، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، مع توجيه الدعوة للمجلس العالمى للمياه لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.



ومن جهته، أكد فاشون، التعاون بين مصر والمجلس فى الإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى إندونيسيا.