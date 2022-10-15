«CIB» يشارك فى إطلاق أكبر مبادرة لتنظيف مياه نهر النيل

شارك البنك التجارى الدولى (CIB) ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر ــ فى تنظيم أكبر مبادرة مصرية لتنظيف مياه النيل سجلت فى موسوعة جينيس العالمية بالتعاون مع مؤسسة «شباب بيحب مصر» خلال يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022.

تم إطلاق المبادرة فى 16 محافظة من محافظات مصر المطلة على نهر النيل، تحت رعاية رئاسة قمة COP27 ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

تهدف هذه المبادرة إلى دفع دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظات المطلة على نهر النيل وتشجيع الشباب على القيام بدورهم فى الحفاظ على نهر النيل وزيادة الوعى بأهمية إعادة التدوير وإدارة النفايات، وحماية نهر النيل من التلوث والنفايات البلاستيكية، للحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، كما تساهم هذه المبادرة فى دعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين من العيش فى بيئة نظيفة والحصول على مياه صالحة للشرب.

وفى هذا السياق صرحت د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، أن البنك يتطلع بأن تستمر هذه المبادرة مع مؤسسة شباب بيحب مصر من خلا ل التنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وأن تكون بداية لعديد من المبادرات القومية التى تستعيد نظافة وقدسية نهر النيل شريان الحياة فى مصر.