ووكر واثق من قدرته على التعافي والمشاركة في المونديال

أعرب كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ثقته في الفوز بسباقه مع الزمن للمشاركة في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ووكر خضع لجراحة في الفخذ الأسبوع الماضي، بعدما خرج من الشوط الأول في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3 / 2 يوم 2 من الشهر الجاري.

وتبدأ منافسات مونديال 2022 يوم 20 نوفمبر، وبسؤاله عما إذا كان يشعر بالثقة أو يأمل في اللحاق بالبطولة ، قال اللاعب الإنجليزي الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية :"أنا أشعر بالثقة".

وأضاف :"مررت بالكثير في مسيرتي الآن وأعلم جسدي وأعلم بما أشعر به، وأشعر فقط أن بإمكاني فعل هذا، ولكنه جسد الإنسان وخضعت لجراحة، لذلك يجب أن اتحلى بالصبر ".

وأضاف :"ستكون هناك بعض العقبات في الطريق. ولكن أتمنى أن أتواجد في قائمة اللاعبين المختارين المشاركين في المونديال".

وكان ووكر - 32 عاما - قال إنه يشعر أنه بحال أفضل مما كان متوقعا، ويتقدم بشكل جيد، وأضاف :" إنه أمر محبط- أعتقد أن أي شخص قام بركل الكرة ولعب مباراة سيقول إن الإصابة هي أسوأ شيء".

وأكد :"ولكن هذا منحني القليل من التحدي، وهو تحد أتطلع إليه، وأنا تخطيت ما كانوا يعتقدون أنني يمكنني فعله الآن، تتبقى 10 أيام".

وقال ووكر، الذي تلقى مكالمة هاتفية من مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت بعد يوم من إجراء الجراحة، إنه كان يضغط للخضوع للجراحة في أسرع وقت ممكن