الإسكندرية تتعرض لزخات من المطر وعوالق ترابية في ثاني نوة خريفية

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لتساقط زخات مياه الأمطار، في ثاني نوة خريفية تتعرض لها المحافظة الساحلية، وسط نشاط ملحوظ لحركة الرياح المُحملة بالعوالق "الرمال والأتربة"، وارتفاع أمواج البحر، وتلبُد السماء بالغيوم الضبابية، وشعور المواطنين بنسائم الخريف.

يذكر أن محافظة الإسكندرية أعلنت في بيان لها مساء أمس الجمعة، رفع درجة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع أجهزتها؛ للتعامل مع موجة الطقس المُتقلب؛ تبعًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى تعرضها لسقوط أمطار ما بين متوسطة ورعدية؛ محذرة المواطنين عند التحرك في الشوارع.

وأكد البيان التنسيق الكامل والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية في المحافظة وعلى رأسها شركتي: الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارتي: المرور والحماية المدنية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 80٪ على مناطق متفرقة من الإسكندرية.