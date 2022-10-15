قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (للحصول على القرض) سيكون قريباً، دون أن يُحدد توقيتا بعينه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه سيتم الإعلان خلال يومين، على قيمة القرض بعد إتمام الاتفاق، الذي كان قد أكد أنه في مرحلته الأخيرة من التفاوض.

وأشار إلى أن المواطن يركز فقط على بحث الدولة عن تمويل معين (الحصول على قرض)، لكنه لا يلتفت إلى دفع الدولة التزاماتها سواء سندات أو فوائد.

ولفت إلى أن الدولة تسدد التزاماتها في مواعيدها على الرغم من الضغوط الاقتصادية عليها.

وأوضح أن سعر برميل البترول عندما وصل إلى 140 دولار تمكنت الدولة من شرائه، على الرغم من إعداد الموازنة بسعر 60 دولارا للبرميل.

وذكّر الوزير، بوقت الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في 2008، قائلا: "أسعار القمح زادت في أزمة 2008 .. وقتها الدولة مقدرتش تجيب قمح والناس كانت بتصلي الفجر وتروح تقف على الأكشاك علشان مكنش فيه عيش بعد الساعة 10.. لكن دلوقتي إحنا ربنا كارمنا".