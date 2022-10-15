قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إن البحرين ستشهد ظاهرة كسوف الشمس الجزئي يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن العصفور قوله، إن الكسوف يبدأ في الساعة 01:32 مساء بحسب التوقيت المحلي، وفي الساعة 02:44 مساء سيكون ذروة الكسوف حيث يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس بنسبة حوالي 39%.

وتابع الباحث الفلكي: "بعد ذلك يبدأ الكسوف بالتلاشي تدريجيا حيث يبدأ القمر بالخروج تدريجيا من الناحية الثانية للشمس، ويواصل تحركه إلى أن ينحسر نهائيا في الساعة 03:50 مساء، ويتزامن هذا الكسوف مع لحظة ولادة هلال شهر ربيع الثاني للعام 1444 هجرية في تمام الساعة 01:48 مساء".

ومن المنتظر أن يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ساعتين و18 دقيقة، على أن تكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين من الساعة 01:32 مساء إلى الساعة 03:50 مساء.

وبحسب العصفور، فإن هذا الكسوف يبدأ من شمال غرب قارة أوروبا ويغطي معظم أوروبا والأجزاء الشرقية من جزيرة جرينلاند، كما يشمل أجزاء كبيرة من روسيا وغرب وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال شرق أفريقيا

يذكر أن آخر كسوف جزئي للشمس شهدته البحرين كان قبل حوالي عامين ونصف في 21 من يونيو 2020، وسيكون الكسوف القادم المرئي في مملكة البحرين في 2 أغسطس 2027، ويرى أيضا بشكل جزئي.