ماليزيا تسجل أكثر من 2200 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 2231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و863 ألفا و457 حالة، منذ بدء الجائحة.



وقالت وزارة الصحة الماليزية إن من بين حالات الإصابة الجديدة 6 حالات قادمة من الخارج، و 2225 إصابة محلية.



وسجلت ماليزيا 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و415 حالة.



وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 1473 حالة تعافي، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 4 ملايين و803 آلاف و458 مريضا.