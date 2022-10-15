يقدم المعرض التشكيلي المصري "أثر الفراشة" لوحات تحتوي معالجة فنية للتحديات الإيكولوجية والاضطرابات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه العالم، وكيف يمكن للأحداث الصغيرة أن تسهم في تحديد المسارات والأحداث الكبرى.

ويُفتتح المعرض بمقعد السلطان الأشرف قايتباي في منطقة صحراء المماليك التاريخية بالقاهرة اليوم السبت.

ويضم المعرض، الذي يستمر على مدار أسبوعين، سلسلة من اللوحات ومقاطع الفيديو الفنية التي تعكس الأحداث الصغيرة التي تُغيّر العالم "وكيف أن الفراشة التي ترفرف أجنحتها في غابة الأمازون يُمكن أن تؤثر على مسار الإعصار في الولايات المتحدة"، وذلك في استحضار للاستعارة التي استخدمها عالم الأرصاد الجوية والرياضيات إدوارد نورتون لورينز لتوضيح نظريته الحتمية عن الفوضى.

ويحتوي المعرض، مقطع فيديو مستوحى من اقتباسات من الفنان الفلسفي آلان ويلسون واتس.

وقال الفنان التشكيلي المصري إياد عرابي، صاحب المعرض، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "أثر الفراشة" عبارة عن عمل فني متكامل ومترابط ينظمه من منظور مفاهيمي، ويتشكل من اعمال تصويرية قوامها الخط واللون وأعمال تجريبية بين تقنيات الطباعة الفوتوغرافية والتصوير الضوئي مع الرسم والتلوين على الورق، واصفا ذلك بـ"التجريب الذي يعتبر مسار من البحث المستمر الذي سلكه منذ 2015 ويهدف إلى سبر أغوار في الحدود بين طباعة الصور الضوئية اليدوية والرسم والتلوين".

وأشار إلى أن المعرض جزء من مشروع "الحياة تستمر في مدينة الموتى" الذي تنفذه مؤسسة آركينوس المعمارية ومؤسسة سلطان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس.

يُذكر أن إياد عرابي، هو فنان مصري مقيم في برلين، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالأقصر في صعيد مصر، ويعمل كمنظم ثقافي في مصر وألمانيا، ويمارس التعبير بالفنون البصرية منذ عام 2009، وخلال مسيرته الفنية أقام وشارك في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية والخاصة.