توني يؤكد تعرضه لإساءة عنصرية بعد فوز برينتفورد على برايتون

كشف إيفان توني، لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعرضه لإساءة عنصرية بعدما تألق في المباراة التي فاز فيها فريقه على برايتون بهدفين نظيفين أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توني سجل هدفي فريقه أمس، ونشر اللاعب، اليوم السبت، لقطات لرسالة مباشرة عبر انستجرام بها إساءات عنصرية.

وكتب توني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم أكن أنوي نشر هذا ولكنني استيقظت غاضبًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن الإساءة العنصرية، حيث نشر توني وزميله بفريق برينتفورد ريكو هنري على وسائل التواصل الاجتماعي أن عائلاتهما استهدفتا عقب فوز برينتفورد على إيفرتون 3 / 2 في أيار/مايو الماضي.

وأصدر برينتفورد بيانا اليوم السبت، دعا من خلاله الشرطة، والسلطات القانونية، وشركة "ميتا" الشركة الأم لـ"انستجرام" لتقديم الشخص المتورط للعدالة لارتكابه "جريمة كراهية حقيرة".

وأضاف البيان :"بالأمس، تعرض إيفان توني لإساءة عنصرية مثيرة للاشمئزاز، عبر رسالة مباشرة تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد البيان: "نحن ندين هذا السلوك العنصري بأقوى العبارات الممكنة".

وأضاف: "الهجوم على أحد لاعبينا هو هجوم علينا كلنا. إيفان سيحصل على كل الدعم من النادي ومن جماهير برينتفورد الذين رأينهم يدينون هذا الهجوم".

وأكد البيان: "نتوقع مساندة قوية من الشرطة، والسلطات القانونية، ومن الشركة الأم لانستجرام "ميتا"، لضمان أن الشخص المتورط سيواجه قوة القانون بشكل كامل جراء جريمة الكراهية هذه الحقيرة".

وتم استدعاء توني للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى الشهر الماضي، ولكنه لم يشارك في مباراتي دوري أمم أوروبا أمام إيطاليا وألمانيا.

وأصدرت أيضا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا تدين فيه الإساءة الموجهة لتوني وستدعم تحقيقات برينتفورد.

وذكر بيان الرابطة :"لا ينبغي أن يواجه أي شخص إساءة من النوع الذي تلقاه إيفان توني. لا يوجد لها مكان في كرة القدم أو المجتمع. ندعم إيفان والنادي مع التحقيقات".