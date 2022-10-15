بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السابع للإفتاء إلى مطار القاهرة الدولي

بدأ مطار القاهرة الدولي، في استقبال كبار الشخصيات العامة وعلماء الدين ورجال الإفتاء، من الوفود المشاركة في فاعليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته الإثنين المقبل تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واستقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وأمس، كلًّا من: الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد، الدكتور محمد البشاري أمين عـام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعمر دكوري، نائب مستشار الشئون الدينية في بوركينا فاسو، الدكتور محمد حافظ الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، ورولاند شاتز الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم لمتحدة للتنمية المستدامة بزيورخ بسويسرا.



كما وصل اليوم أيضًا كلٌّ من: الشيخ مصطفى سيرتش، المفتي السابق للبوسنة والهرسك، والدكتور عبدالرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء بدبي، والدكتور محمد عيضة مهدي شبيبة، وزير الأوقاف اليمني، وحاجي مزنان بن حاجي يوسف، نائب مفتي بروناي، والشيخ اسلموا ولد سيد المصطف رئيس هيئة الإفتاء في موريتانيا، والدكتور إيلدار محمد شين، مفتي إستونيا، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية.



جدير بالذكر أن دار الإفتاء تعقد مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الإثنين القادم، على مدار يومَي 17، 18 أكتوبر، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، وبحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.