زيلينسكي: أوكرانيا تحقق تقدما في إصلاح منشآت الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحقق تقدما في إصلاح منشآت الطاقة بها، بعد عدة أيام من قيام موسكو بقصف عدة أهداف في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وصرح في كلمة عبر الفيديو، مساء الجمعة، بأنه تم إصلاح 15 موقعا، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفا: "سنقوم بتجديد كل المواقع الإخرى أيضا.. في معظم المناطق، تمت استعادة القدرات التقنية لإمدادات الطاقة".

وأشار إلى أنه في مناطق أخرى، لا يزال من الضروري إغلاقها بشكل مؤقت من أجل تحقيق الاستقرار للشبكة الوطنية.

ودعا زيلينسكي، الأوكرانيين إلى توفير الكهرباء خلال فترات ذورة الاستهلاك، قائلا إن هذا أيضا سيساعد في تحقيق الاستقرار لإمدادات البلاد.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في اليوم الذي أحيا فيه الأوكرانيون يوم المدافعين عن البلاد، حيث زار الجنود المصابين في المستشفى ومنح ميداليات للعسكريين.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لكل المدافعين عن البلاد وقال إنه يتذكر المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتمكنوا فقط من إحياء يوم المدافعين عن البلاد بصمت، فقط في قلوبهم، وختم: "أوكرانيا تتذكركم".