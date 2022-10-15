دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في خطوة تهدد بتصاعد النزاع بين الغرب وروسيا.



وقال شولتس خلال كلمة أمام تجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين، إن الاتحاد سيكون قادرا بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.



وأضاف :"يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل، إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي، واستمرار نمو الاتحاد باتجاه الشرق مكسب لنا جميعا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



و جعل المستشار الألماني توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان، بندا رئيسيا في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه.



وصار هذا الأمر أكثر إلحاحا منذ العملية الروسية بأوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.



وكانت روسيا طالبت حلف شمال الأطلسي، بإلغاء قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن حلف الناتو مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لبلاده"، معتبرا أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس، مضيفاً أن حلف الناتو مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.



ووصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى المستويات على وقع العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.