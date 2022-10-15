محمد كمال: نجحنا في تحقيق أهدافنا من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

أكد محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة أن بطولة مصر الدولية للريشة المقامة في استاد القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الحالي من أقوى البطولات في الشرق الأوسط.

وأضاف كمال أن البطولة تحتوي علي عدد كبير من المصنفين عالميا من تايلاند وماليزيا وسلوفينيا والمانيا وايطاليا وانجلترا مما يعطي البطولة ثقل كبير وهو ما تسبب في تراجع نتائج المصريين في البطولة خاصة وأن المنافسة صعبة للغاية في البطولة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة إلى أننا نملك هدف واضح من البطولة وهو منح لاعبينا احتكاك قوي مع اللاعبين المصنفين ولذلك دفعنا بمنتخبي الشباب والناشئين إلى جوار المنتخب الأول لمنحهم الفرصة في في المشاركة في هذا المعترك القوي.

وأوضح كمال أننا نسعي ايضا لاعداد لاعبينا بقوة في إطار خطة التأهيل إلى أولمبياد باريس 2024 القادمة وهو ما حدث مع أحمد صلاح وادهم حاتم كما نافست ضحى هاني بقوة في البطولة وخرجت بصعوبة في ربع النهائي وهو ما كنا نطمح له قبل تنظيم البطولة.

وعن المنافسة في أولمبياد باريس قال كمال أنه يعد المصريين بالمنافسة بقوة فيها وتحقيق نتائج ايجابية لم تحقق في تاريخ مصر من قبل مؤكدا أن اللاعبين سيستعدون جيدا لها بخوض جميع البطولات الدولية المقبلة وخوض معسكرات خارجية في الدول الكبرى في الريشة الطائرة.

وعن فرص مصر في تحقيق ميدالية أولمبية في الريشة الطائرة قال إنه يعد الشعب المصري بميدالية أوليمبية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مؤكدا أنه هناك خطة واضحة وضعها الاتحاد المصري من أجل تحقيق هذا الحلم على أن تكون أولمبياد باريس القادمة أحد محطات الإعداد له.

وتابع كمال أن الاتحاد يسعى خلال الفترة الحالية للمنافسة في البطولات الكبرى وهو ما توج في البحر المتوسط ببرونزية ضحى هاني ولذلك فأن خطة تحقيق إنجاز مصري بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر تسير على النهج الصحيح.