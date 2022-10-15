مدير أمن الغربية يستضيف طلاب معهد النور للمكفوفين في نادي الشرطة بطنطا

استضاف اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، طلاب معهد النور للمكفوفين، في الاحتفالية التي نظمها قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الغربية بنادي الشرطة بطنطا، للاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وتم توزيع هذه العصا على جميع طلاب معهد النور بطنطا، بحضور وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية، ضمن تقديم أوجه الرعاية لذوى الاعاقة البصرية، وفي إطار الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.

ومن جانبه، قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير للواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والوفد المرافق له، والعلاقات العامة المنظمة للاحتفالية، على هذه اللمحة واللفتة الإنسانية الرائعة، والتي تأتي تأكيداً على الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مـع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفـة بالدولـة كأحد الثوابت الاستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين.