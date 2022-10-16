روسيا: مقتل وإصابة 26 شخصا جراء هجوم على ساحة التدريب في بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين؛ إثر هجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلجورود الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية اليوم السبت، أن مواطنين اثنين من بلد عضو في رابطة الدول المستقلة أطلقا النار على فريق من المتطوعين الراغبين في المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خلال تدريبات على الرماية.

وأكدت أنه تم القضاء على منفذي الهجوم الإرهابي، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى، فيما بدأت الجهات المختصة العمل في مكان الحادث للكشف عن ملابساته.