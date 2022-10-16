أثار أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، جدلا واسعا بسبب طريقة احتفاله بالهدف الأول أمام الاتحاد المنستيري، التي اقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحتفل أحمد عبدالقادر بعد الهدف بطريقة غريبة حيث ظهر وكأنه يمسك حقنة مثل المدمنين، حسبما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد عبد القادر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا من الاحتفال وعلق عليها: «لا تستمع.. ركز فقط.. الجزء 2».

وحسم الأهلي تأهله لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.