اللجان تناقش «إعادة تنظيم الأزهر» و«حظر زواج الأطفال» والاستعدادات لمؤتمر المناخ ونظام هيئة قناة السويس



يعقد مجلس النواب، الأسبوع الجارى، 68 اجتماعا للجان النوعية، بداية من اليوم وحتى الأربعاء؛ لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الهامة، واستضافة وزراء حكوميين بينهم وزيرا التربية والتعليم رضا حجازى، والتعليم العالى محمد أيمن عاشور.

ويشهد المجلس اليوم، عقد 24 اجتماعا للجان النوعية، أبرزها الاجتماع المشترك للجان التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلى، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسى، فى ذات الموضوع.

وفى اليوم ذاته، تناقش لجنة التعليم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وتبحث لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتنظر اللجنة الدينية مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص: مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادى الثالث .

وتعقد اللجان النوعية غدا، 23 اجتماعا، حيث تناقش اللجنة التشريعية والدستورية، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، وتنظر لجنة الخطة والموازنة توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.

كما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة .

وتعقد لجنة التعليم اجتماعا غدا، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى محمد أيمن عاشور، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد .

ويحضر وزير التعليم رضا حجازى، اجتماع لجنة التعليم، الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لانتظام العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد .

كما يشهد المجلس، الثل اثاء، عقد لجنة الشئون الخارجية اجتماعين لعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ (COP 27)، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة.