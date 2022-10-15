القومي للحوكمة يعقد ويبينار «عدم ترك أحد خلف الركب»

عقدت شبكة "تنمية" التابعة للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة تعليم تفاعلى عن بعد (ويبينار) باللغة الإنجليزية لخريجى المعهد من القيادات الأفريقية الذين شاركوا ببرامج التدريب المختلفة للمعهد بعنوان "عدم ترك أحد خلف الركب، كأحد مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.



وأضافت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الويبينار تناول عدة موضوعات منها التعريف بالأبعاد الرئيسية للحوكمة الفعالة بحسب لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة والمعنى المقصود بعدم ترك أحد خلف الركب من منطلق خبرة كل دولة وكل منظمة ممثلة فى الويبينار، كذلك تم تحليل المقصود بالعدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقها بالدول الأفريقية المختلفة وتبادل الخبرات والسياسات المطبقة فى هذا الشأن مع القاء الضوء على تحديات ومعوقات التنفيذ على أرض الواقع.



وأشارت إلى استعراض آراء المشاركين فى كيفية تعزيز آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى الدول الإفريقية المختلفة كأداة للوصول لمجتمع شامل لجميع الفئات دون ترك أحد خلف الركب.



ومن جهتها، أكدت حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقى ورئيس شبكة التدريب الأفريقية بالمعهد (تنمية)، أن هذا الويبينار التفاعلى سجل فيه 120 مشاركًا منهم 45 مصريًا و75 أفريقيًا معظمهم من السيدات حيث شاركت به نخبة متميزة من خريجى المعهد من الوزارات والهيئات الحكومية الأفريقية والجامعات والمراكز البحثية من ثمان عشر دول إفريقية شملت كلا من كينيا، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، نيجيريا، تنزانيا، غانا، ليسوتو، أوغندا، المغرب، الجزائر، توجو، رواندا، بوركينا فاسو، مالاوى، زيمبابوى، بوتسوانا، الجابون، زامبيا بالإضافة إلى مصر.



قدمت الويبينار سوزان آبى أستاذ الإدارة العامة والسياسات بكلية روكفيلر للشئون العامة بجامعة ألبانى بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والخبيرة فى مجال المنظمات الأهلية والعلاقة بين المجتمع المدنى والحكومات وأبعاد وتطور القطاع غير الهادف للربح العابر للحدود الوطنية، وأدارت الويبينار الدكتورة حنان رزق.