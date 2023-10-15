ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات تتعلق بتعزيز العلاقات

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رسالة خطية من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.