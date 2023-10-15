 ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات تتعلق بتعزيز العلاقات - بوابة الشروق
الأحد 15 أكتوبر 2023 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات تتعلق بتعزيز العلاقات

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:13 م

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رسالة خطية من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك