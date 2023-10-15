خالد عكاشة: إسرائيل تحاول الاستيلاء على أجزاء من شمال وشرق غزة خلال العملية البرية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من هذا التوقيت الذي تمر به.

وأوضح خلال لقاء له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنه فيما يتعلق بدعوات قوات الاحتلال سكان قطاع غزة للتهجير، فبالنظر إليها من الناحية الجغرافية، سيتضح أن القطاع يتكون من 5 محافظات والشمال يضم مدينة غزة وهي منطقة مكتظة بالسكان، يبلغ قوامها مليونا و100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن عملية التهجير لسكان الشمال جنوبا، في المحافظات الأقل في الكثافة السكانية هو أمر على المستوى الديموغرافي شديد الخطورة وكذلك على المستوى الإنساني، منوها بأن إسرائيل نجحت في حشد 320 ألف جندي من جنود الاحتياط، فضلا عن 120 ألف جندي احتياط كانوا موجودين فعليا، أي ما يقارب من نصف مليون جندي أصبحوا محيطين بقطاع غزة.

ولفت إلى أن هذا العدد الهائل يرتكز حول منطقتين أولهما معبر إريز "بيت حانون" شمال القطاع، بالإضافة لمعبر نحال عوز شرق القطاع، متوقعا أنه في حال حدوث عملية اقتحام ستكون عبر أحد المعبرين أو كليهما سويا، وذلك بهدف القيام بعملية تطويق للمنطقة التي يدفع بها المدنيون لمغادرتها جنوبا.

وأوضح أن الهجوم التطويقي الذي تخطط له إسرائيل يهدف إلى مغادرة المدنيين للجنوب، وفقا لسياسة الأرض المحروقة عبر البوابة الشمالية، ويأتي ذلك مدفوعا بمتركزات بحرية والتي تعني غطاء وأحزمة نارية جاهزة لتجعل المنطقة محروقة تماما ولا تصلح لأي حياة أو معيشة.

وذكر أن هذا السيناريو يدعمه ما أفصح به أحد أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي الذي ربما أفصح عن جزء من الخطة المجهولة، والمتعلق بمطالبته الجيش الإسرائيلي بضرورة الاحتفاظ بمناطق عازلة شمال وشرق غزة، مبديا تخوفه من هذه الفكرة، لأنها تعني تقطيعا لقطاع غزة والاستيلاء على جزء من الشريط الضيق للقطاع.