الشربيني بعد تتويجها ببطولة أمريكا: لم يتوقع أحد أن ألعب بهذه الطريقة

أشادت نور الشربيني، نجم الإسكواش المصرية بالمستوى الذي ظهرت به في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2023.

وتُوجت نور الشربيني ببطولة أمريكا المفتوحة للسيدات 2023، للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية، على مواطنتها المصرية هانيا الهمامي، بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة استمرت لمدة 35 دقيقة.

وقالت نور الشربيني في تصريحات رسمية عقب المباراة والتتويج باللقب: "لاعب أعتقد أن أحدًا كان يتوقع أن ألعب بهذه الطريقة".

وأضافت: "لم أكن ألعب بشكل أفضل طوال الأسبوع، ولكن لحسن الحظ كان جريج جولتييه هنا يخبرني أنه لا يهم كيف ألعب، بل يتعلق الأمر بالفوز، وهذا هو المهم.. أنا سعيد حقًا لأنني لعبت بهذه الطريقة".

وتابعت: "الأمر صعب دائمًا، وأعلم أن الجميع كانوا ينتظرون نفس المباراة اليوم منذ نهائي بطولة قطر كلاسيك 2023.. لم تكن هانيا الحمامي تقدم أفضل ما لديها اليوم، ولقد سنحت لي الفرصة، ولم أرغب في إهدار أي نقاط".

وأتمت نور الشربيني تصريحاتها قائلةً: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد، وربما لهذا السبب لم تكن هانيا في أفضل حالاتها، لكنها واصلت الكفاح حتى النقطة الأخيرة. لو أتيحت لها الفرصة لتمكنت من الفوز. عندما كنت متقدمةً في النتيجة 2-0، عادت ولم أرغب في منحها الفرصة مرةً أخرى".

ولم تنجح نور الشربيني في أربع مناسبات سابقة في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، إلا أن الحظ ابتسم لها في المرة الخامسة، إذ قدمت أداءً رائعًا أمام هانيا الهمامي، وتغلبت في الأشواط بنتائج 1-6، و11-6، و11-7.