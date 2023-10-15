حرس الحدود الأوكراني يسقط سبع طائرات مسيرة روسية في زابوريجيا

قالت القوات الأوكرانية، إنها أسقطت سبع طائرات مسيرة أطلقها الجيش الروسي في زابوريجيا.



وأعلن حرس الحدود الأوكراني، في بيان، "في اتجاه زابوريجيا، أسقط حرس الحدود الأوكراني سبع طائرات مسيرة انتحارية روسية باستخدام المدافع المضادة للطائرات المسيرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.



وقال البيان، إن "الغزاة الروس يواصلون محاولاتهم لشن هجمات على المواقع الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات."



وأضاف البيان "بعدما رصدت قوات الدفاع الأوكرانية أصوات ناجمة عن اقتراب طائرات مسيرة، ردت القوات بطريقة بارعة، حيث أجبرت طائرتين مسيرتين روسيتين على الهبوط دون أن تنفجرا، في حين دمرت خمس طائرات مسيرة أخرى دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار".