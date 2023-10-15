منظمتان إغاثيتان في ألمانيا تحذران من أوضاع كارثية في قطاع غزة

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حذرت منظمتان إغاثيتان في ألمانيا من أوضاع كارثية في قطاع غزة.

وحثت منظمتا "ميديكو" و"ميسيرور" اليوم الأحد، على الالتزام بالقانون الدولي وإنشاء ممرات إنسانية على الفور لتقديم الرعاية لـ 2.2 مليون شخص يعيشون في الجيب الواقع على ساحل البحر المتوسط.

وكتبت المنظمتان في بيان مشترك أن "الهجمات المخالفة للقانون الدولي" على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية والمؤسسات الطبية يجب أن تتوقف.

يذكر أن هاتين المنظمتين تتعاونان مع خدمات صحية ومنظمات حقوقية في قطاع غزة.

من جانبه، قال تسافرير كوهين المدير التنفيذي لمنظمة "ميديكو" الإغاثية والحقوقية الدولية:" ندرك أن الوضع مروع وفقا لكل ما نسمعه من المنظمات الشريكة التابعة لنا. أمام أعين العالم، نشهد كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة مذهلة"، مشيرا إلى حدوث "انهيار كامل" للنظام الصحي وإمدادات الكهرباء والمياه.

وفي ذات السياق، قال بيرمين شبيجل المدير التنفيذي لمنظمة "ميسيرور"، وهي المنظمة الإغاثية التابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية إن الإمدادات باتت في حكم المستنفدة "يجب إعادة الإمداد بالمياه والوقود والكهرباء مرة أخرى".

وأضاف شبيجل: "لا يمكن تحميل سكان غزة بشكل جماعي المسؤولية عن الهجمات الوحشية لحركة حماس".