التعليم: تسكين جميع الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية للغات حتى 5 سنوات

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن المديريات التعليمية تواصل تسكين الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى قيام عدد من المديريات بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من القبول خلال الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر لـ"الشروق" إلى التحاق جميع الأطفال الذي وصل سنهم إلى 5 سنوات في 1 أكتوبر الجاري، سواء في التنسيق الثاني للقبول أو في تنسيقات لاحقة، موضحا أنه يتم حصر الفراغات بالمدارس والكثافات المتاحة عقب كل مرحلة تنسيق قبل الإعلان عن المرحلة التي تليها.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.