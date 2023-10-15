بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل تماما وجيشنا يحسن مواقعه

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تماما"، مشيرا إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا.

وقال الرئيس، للتلفزيون الروسي الحكومي، إن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها في جميع أنحاء منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي يطلقه بوتين على الحرب الروسية.

وقال بوتين، في مقطع مصور تم بثه اليوم الأحد، إن القوات الروسية في مرحلة "الدفاع النشط"، مضيفا أن القتال في منطقة الحرب مستمر.

وتسيطر موسكو على أوكرانيا في حرب غير مسبوقة منذ أكثر من عام ونصف.

ولقي شخصان، اليوم الأحد، حتفهما جراء قصف روسي لقرية في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، بحسب مصادر أوكرانية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع عشرات المعارك في منطقة الحرب.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.